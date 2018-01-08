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    碾压苹果！谷歌Play应用安装量640亿次

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          【中关村在线新闻资讯】1月8日消息， 移动应用数据分析公司Sensor Tower日前发布最新数据显示， 2017年的Google Play下载量达到了640亿次，相比去年增长了16.7%，而App Store的下载量则是280亿次，相比去年增加了6.7%。

    碾压苹果！谷歌Play应用安装量640亿次
    谷歌Play应用安装量640亿次（图片来自kkj）

           Sensor Tower发布的数据报告显示， Google Play和App Store在2017年的移动应用消费了超过了586亿美元（约合3801亿元人民币），其中包括应用程序订阅、游戏内购等消费，相比2016年增长了35%。

           报告中还称，尽管App Store里的内容非常全面，但Google Play的首次应用安装量依然远远领先App Store。这个结果的主要原因还是安卓产品拥有更高的市场占有率，而且谷歌目前正在大力发展Android One项目，将会有更多的低价的智能手机进入功能机主导的市场。

           另外，iOS用户在App Store上花费了大约385亿美元（约2497亿元人民币），而Android用户在Google Play则花费了201亿美元（1303亿元人民币），所以app开发者更喜欢先在苹果商店发布。

           Google Play和App Store两家商店的游戏收入增长显著。两家在2017年均有30%的增幅，其中App Store增加了300亿美元（约1946亿元人民币），而谷歌则只增长了180亿美元（约1167亿元人民币）。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：碾压苹果！谷歌Play应用安装量640亿次http://news.zol.com.cn/673/6738461.html

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