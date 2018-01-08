【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，近日国外媒体路透社透露， 近日一汽汽车新闻发言人在接受采访时表示，他们最近已经向摩拜出行进行注资，并获得了其10%的股份。这次合作之后，摩拜很有可能推出共享汽车的业务。



摩拜出行获得一汽汽车投资：股份占比10%（图片来自于cnbeta）

在这次战略投资之后，一汽公司将向摩拜出行提供电动汽车。不过，在一汽的声明中，并未提及双方签署协议的财务细节。这项投资不会对一汽的盈利产生重大影响，不过对于他们获取更多用户有着非常大的帮助。

上个月在WISE2017投资人峰会上，ofo投资方真格基金创始人徐小平和经纬中国创始管理合伙人张颖在对谈中提到了ofo和摩拜未来会怎么样，徐小平说：“我觉得会合并。”而张颖也表达了相同的意思，并称也希望合并。

事实上，ofo投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎去年也曾多次在公开场表达希望合并的意愿，摩拜的投资人之一、红杉资本中国基金合伙人周逵也曾提过合并的时机问题。看来从投资人的立场来看，是希望合并的。

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