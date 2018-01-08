7FRESH VS 盒马鲜生 京东在生鲜又杠上阿里

1月4日，京东7FRESH正式开业，它的目标也很简单，就是在生鲜行业中与阿里巴巴的盒马鲜生一决高下。往大了说，这也是马云“新零售”和刘强东“无界零售”的较量。



京东7FRESH（图片来自baidu）

7FRESH VS 盒马鲜生

京东7FRESH首家店开在亦庄，就是京东大本营所在地，这里开店也是有几点考虑：一是实验性质，距离总部近可以快速进行战略调整；二是便宜的店面成本。

至于京东7FRESH的实际体验如何，相信这段时间已经有不少媒体报道，我们也就不再一一赘述。本质上7FRESH与盒马鲜生就像是一对亲兄弟。都有一样的前店后仓的模式；都有一样的“悬挂链”系统，用于连接前台和后仓；都用一样的三公里半径内30分钟送达服务。

不同的地方只是7FRESH的装修风格显得更高大上（京东说是找了国外设计团队），然后是京东给7FRESH配备的“黑科技”设备，智能购物车（自动跟随顾客，不用手推）；“魔镜”（显示水果等的产地、甜度等详细信息）；以及什么身份识别，摇一摇结账等等。

7FRESH VS盒马鲜生以后谁会赢真不好说，但是要说现在肯定是京东7FRESH的明显没有竞争优势。



盒马鲜生（图片来自baidu）

因为盒马鲜生的经营模式以及服务都已经过了磨合期，并且经受住了消费者的考验。另外就是盒马鲜生在已经开始全国布局，提前占据有利地理位置。当前盒马鲜生已经完成7个城市25家门店的布局，并计划于2018年再在武汉、成都、广州、福州等主要二线城市开店。

所以说京东7FRESH现在唯一要做的就是“快”——加快布点抢地盘。目前京东已经表示，计划未来3到5年，在全国铺设超过1000家门店。

“生鲜大卖场+社区生鲜店”=万亿大蛋糕

上文说到马云有“新零售”，刘强东有“无界零售”。他们给自己的理论贴上不同的名字，但实质上都是一样的：线上线下的相互协同运转。至于阿里巴巴和京东为什么同时看上生鲜超市这个行业，其实理由很简单。

大环境是当前线上红利已经减少，电商获取用户的成本正在成倍增长，而且忠诚度又很低。因此大佬们又将目光转移到了线下。

与购物中心不同的是，当前的生鲜卖场下一个亟待转型的行业。数据显示目前我国整个商品零售额中有15%以上是通过网上实现的，但是生鲜产品在网上销费的比例还不到3%。

生鲜市场的体量也够大。业内人士预计，生鲜市场往大了说有10万亿，往小了说小的也有5万亿，电商生超如果渗透到10%到15%的话，这就是万亿级的市场。当前一线城市还未饱和的情况下，还有大片的二线城市尚待挖掘。

不仅如此，生鲜还有一个电商所急切需要的，就是生鲜距离用户更近，更容易培养用户的忠诚度。购物半径缩短到了三公里以内。

这一点盒马鲜生已经证实，深耕线下生鲜市场效果很好。盒马鲜生创始人侯毅表示，盒马用户的黏性和线上转化率惊人，线上订单占比超过50%，营业半年以上的成熟店铺更是可以达到70%，线上用户转化率达35%。

除了京东阿里 其他人也已经伺机而动

2017年12月11日，永辉超市发布公告称，腾讯将获得公司5% 股份，还将对永辉超市的控股子公司永辉云创增资，获得增资后15%股权。有机构预计，2018年永辉“超级物种”新开店数量将达到80-100家。

2017年4月，苏宁在徐州推出了全国首家“SU FRESH苏鲜生”精品超市，主营蔬果、牛奶、肉类、海鲜、鲜花等商品。与阿里的盒马鲜生类似，苏宁的苏鲜生超市也提供3公里范围内半小时闪送服务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：7FRESH VS 盒马鲜生 京东在生鲜又杠上阿里http://news.zol.com.cn/673/6738386.html