Nvidia今年CES的核心是啥？人工智能和自动驾驶

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息：在今天CES的Nvidia发布会上，AI和自动驾驶成为其最核心的部分，可以看到Nvidia这两年非常明显的战略倾向转移。

CEO黄仁勋展示了全新的Nvidia AI平台——Volta处理器，它将为人工智能深度学习提供强大的运算能力。黄仁勋称该平台正与亚马逊、谷歌、阿里巴巴等云计算服务商进行合作。

但对Nvidia自身来说，人工智能最重点的突破方向是自动驾驶，因此NVIDIA正式发布了Xavier芯片。据介绍，Xavier由8核ARM64位CPU和512个核心的Volta架构GPU构成，拥有90亿个晶体管，30TOPS的深度学习能力，可以完成一秒钟界面1.8千兆像素的处理工作。



Nvidia

Xavier在功耗上控制到只有30W，预计在今年年底前投入生产。

此外，Nvidia还发布了Drive AR车内驾驶模拟平台，可以在Drive Xavier上运行，旨在将AR技术运用到汽车领域。

可以看出，Nvidia未来希望能够在智能汽车市场占据主导地位，这也是Nvidia非常明确的新世代定位。以后提到Nvidia可能不再只是显卡，而是人工智能领域的大玩家了。

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