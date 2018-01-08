【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，vivo公司此前曾经宣布他们将推出消费级别的屏下指纹识别产品。就在今天，vivo的官方微博发布了宣传海报，他们将在2018年CES期间“Unlock the Future”，这无疑指的就是屏下指纹识别技术。



vivo屏下指纹手机CES公布：或为X20 Plus UD（图片来自于weibo）

与此同时，微博上还有知名爆料人爆料，vivo此次发布的屏下是指纹识别手机并非此前传闻的vivo Xplay7，而是X20 Plus UD。他还提到，vivo将在1月10日发布这款手机，配置上会比X20有一定的升级，主要面向中高端市场。

自去年以来vivo公司一直在新技术的发展上投入了大量的资金与精力，无论是屏下指纹解锁还是全面屏，都看到了vivo发展的决心。去年九月份的时候，Vivo X系列产品线经理韩伯啸在接受采访时提到，屏下指纹识别技术vivo肯定会首发。

韩伯啸认为Vivo在屏下指纹识别这一块在行业内是领先地位的，并且有望打破目前的瓶颈。如果想要实现屏下指纹解锁，就要选择光学或超声波方案这些穿透性更强调方法，而vivo选择的就是超声波解锁的方法。

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