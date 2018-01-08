受够移动了！工信部再次推动携号转网

移动联通电信三大运营商的日子越来越不好过了，在2017年全面实施“自由转换套餐”业务之后，新老用户对于“携号转网”的呼声越来越高，同时工信部也早已发布《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》文件，其中重点表示“预计在2020年之前，移动电话用户在全国范围内全面实行号码携带服务”。





相信在工信部的推动下，“携号转网”服务迟早会到来，就像之前推动“自由转换套餐”一样，可能会有阻力，但是迟早会到来的。携号转网就是相当于把原来的手机号销户，到新的运营商办一个新的号码，之前所有的鉴权信息都删除掉，在新卡上写入了新的数据，仅仅是代表手机号码的11位数字不变。







工信部文件

目前全世界上有30多个国家都可以实现携号转网，并且中国在2010年11月份开始，就已经有小范围尝试，一直到2016年12月底，在海南、天津、湖北、云南、江西五个试点的地区中，使用了携号转网的用户共45万。从数据可以看到，电信或成最大赢家！



电信赢了

携号转网可能并没有你想象那么美好，有哪些弊端呢？

假如你要从A运营商转到B运营商，那么在A运营商的所有个人信息都会注销掉，那么就会面临一个问题，转网之后绑定的短信业务可能会受到影响，有网友咨询移动转联通业务，被联通客服告知建议把之前所有的手机绑定业务解绑之后，转网后重新绑定。不过也说不准是运营商怕麻烦故意吓唬用户，同时也有网友表示可以收到所有短信验证码，比如银行验证码、微信、支付宝、滴滴、12306等等。



12306验证

同时也要注意之前账户的话费余额可能并不能同步转移，并且在网上充值业务也可能会有影响，总之目前还是有很多问题，不过好在目前的情况都是在小范围内的用户体验，相信在2020年前，全国推广的时候会解决以上弊端，并且更加完善“携号转网”服务，到时候在办理即可。

如果马上就可以实现“携号转网”，你准备换到哪个“良心”运营商呢？

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