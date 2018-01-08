自由换套餐只是开始 手机号最值得期待的功能是这个

工信部终于肯在运营商上动刀子了。从工信部种种新规发布以来，以前从没想到能够实现的功能都陆续要实现了，从最初的提速降费，使得我们用着以前同样的价钱，体验着2M、4M的网速提升到100M、200M的快感，到后来应工信部规定，运营商全面取消了国内语音漫游费用，终于不用再因为出省打电话而掏额外的漫游费了。



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2017年就陆续有运营商开放套餐更换的功能，可以自由地更换想要的套餐，而不用像以前一样交着高昂的套餐费却很少用套餐内的流量和语音通话，不过目前中国移动步伐比较缓慢，好在工信部又进一步规范老用户选择新套餐的规定，相信很快各平台都能实现套餐自由变更了。



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而最近，工信部又一次为民着想公布落实“最迟到2020年全国都可以实现携号转网”，并明确表示在2020年之前，三大运营商必须实现全国范围内携号转网，也就是说以后的手机号不再局限是什么运营商，可以随便转，想要换运营商，不用再办新号码，老的手机号也能得以保留，不信这次用户量最多的移动不着急，话说回来，如果携号转网实现了，你最愿意转向哪一个运营商呢？

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