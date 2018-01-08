【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，尽管苹果已经针对“降频门”进行了道歉，并提出了赔偿与更换措施，但是充满怒火的消费者显然并不想原谅苹果。目前消费者针对“降速门”而向苹果发起的集体诉讼已增至24起，苹果的麻烦显然还没有解除。



苹果麻烦还没结束：针对降频门诉讼增至24起（图片来自于谷歌）

仅在上周，苹果就又接到了两起诉讼，别由纽约州居民Marc Honigman和俄亥俄州的居民Sullivan-Stefanou发起。这些用户认为，苹果在没有告知老型号用户的情况下，就在iOS 10.2.1中加入了降低性能的代码，这是侵犯用户知情权的表现。这样的做法事实上是在逼迫用户更换新机。

针对苹果给老iPhone悄悄降频的行为，很多国家都做出了回应，比如中消协就该行为有侵害消费者知情权、选择权和公平交易权的问题，有违诚信原则。而巴西相关部门则要求苹果解释清楚如何以更低价格更换手机电池。

巴西圣保罗消费者权益保护机构（Procon-SP）发表声明称，他们已经通知苹果必须在10天内向巴西iPhone用户解释清楚如何以更低价格更换手机电池。然而苹果拒绝在通知书上签字，对此Procon-SP称已经知晓该情况，不过没有说明如果苹果不照做会处以何种处罚。





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