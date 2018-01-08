传滴滴收购小蓝车已接近尾声：押金依旧难退

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，共享单车市场经历了一年的洗牌之后，摩拜和ofo已经在也内达到了污染撼动的地位。但是现在工厂单车江湖烽烟再起，因为有传闻称滴滴将部分收购已经人去楼空的小蓝单车。



传滴滴收购小蓝车已接近尾声（图片来自baidu）

滴滴要收购小蓝单车的熊希早已经在业内流传。现在援引PingWest品玩透露的最新消息称，滴滴的确已经跟小蓝单车完成谈判。不过，交易细节并非像传言中说的那样，滴滴要全盘接收，而只是部分接盘。

从消息人士处获得的此次交易细节显示：滴滴会收购小蓝单车的车辆资产，以及对滴滴接下来进入共享单车领域而言极为重要的单车投放指标。

与此同时，滴滴会注入小蓝一笔钱，用于支付员工欠薪。至于大众更为关心的押金问题，滴滴不会直接退款，而是计划通过兑换成等额滴滴乘车券的方式解决。

至于早前小蓝车遗留的供应商欠款问题，则由小蓝单车的创业团队处理。

反观下滴滴，其实滴滴也是在共享单车领域早有布局，目前滴滴拥有ofo近25%的股权，是名副其实的的大股东。但是由于滴滴与ofo创始人团队的间隙越来越大，是的在新一轮融资中，阿里趁机拔得头筹。

这使得滴滴在ofo管理层的决策权被大大削弱。另外有消息称阿里巴巴拟跟ofo合理推出共享汽车业务，这从根本上动了滴滴的奶酪。现在滴滴准备收购小蓝车。另起炉灶也算是给自己设一道保护屏障。

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