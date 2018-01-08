韩国称研发出全球首块弹性电池 可随意拉伸

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息：电池技术一直以来都是制约科技产品提升的一个瓶颈，不仅仅是在电池容量方面，还在体积方面，尤其是在形状不规则的可穿戴设备上。

对于可穿戴设备来说（优异智能布料、服装等为甚），在电池选择方面往往受到电池形状的制约，要么采用小型电池，但续航受阻，要么采用大容量电池，但很难贴合产品。现在弹性电池可能提供了新的解决方案。

据报道，韩国蔚山国家科学技术研究所的相关团队日前公布了其最新的研究成果，号称世界上第一块弹性电池。



研发团队

这种电池的特点就在于可以拉伸，且不影响性能。据悉，该电池采用了一种特殊的复合材料，这种复合材料被拉伸时，碳黑连接碳纳米管的断开部分依然能够保持原有的导电性。 该复合材料也被作为电极的集电器。

这意味着电池可以被拉伸成贴合可穿戴设备的形状，同时还能够保证应有的续航，这对智能穿戴设备的研发来说是个极大的提升。

当然，这种电池刚刚处于研发完成阶段，距离真正的商用和量产应该还有一定的距离，只是提供了一种新的思路。

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