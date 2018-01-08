吸引力大增 索尼PSVR游戏今年增至280款

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，索尼互娱日前向《日本经济新闻》表示，他们将在2018年大幅增加PS VR内容。索尼在2017年10月降低了PS VR的价格，这促使卡普空和万代南梦宫等厂商为设备推出了一系列的内容。



索尼今年PSVR游戏增至280款（图片来自baidu）

据了解，索尼计划在2018年增加80%的PSVR内容，从目前的约150款增加至280款。索尼还承诺，它将继续扩大PS4和PS VR体验库，提供之前仅在PlayStation上可以体验的游戏。

“我们很高兴，有这么多的人认同PlayStation 4的独特娱乐理念，像PlayStation VR这样的新兴技术继续吸引着人们。”前SIE主席Andrew House上个月表示

2017年12月7日，索尼官方宣布PSVR安装基数达200万台。现在索尼正在大力推广PlayStation品牌，他们早前甚至为PlayStation Plus会员提供了家庭试用套餐。VR头显所面临的主要障碍是，即便能够买得起昂贵的设备，目前的内容库也无法满足玩家们的需求。

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