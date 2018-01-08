【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，近日咨询公司Accenture放出了他们最新的调研报告。报告中显示，随着智能音箱在全球销量增长，三分之二的数字语音助手用户使用智能手机的频率减少了。这样的情况对于那些推出了智能音箱的厂商比较危险，尤其是苹果和三星。



苹果三星费力推出智能音箱：结果没人用手机了（图片来自于谷歌）

在Accenture看来，下一次消费热点以及技术革新都会围绕着语音助手来展开。亚马逊的Echo和Google Home都是目前市场上的热门，而苹果和三星推出类似的产品之后，对于自家的智能手机业务是冲击还是促进目前还不明朗。

Accenture发出的调查中，有2300人回答了智能音箱与智能手机的相关问题：自从得到了我的数字语音助手设备，我使用智能手机的频率就减少了。66%的人表示同意或强烈同意。这些人认为，他们购物、搜索或者娱乐的需求都已经可以转移到语音助手设备身上。

自亚马逊推出Echo智能音箱之后，智能音箱开始成为科技行业的一个热点，各家厂商纷纷开始推出相关产品。在这一方面，三星公司显然已经落后于其他厂商，不过此前有消息显示，三星计划在今年上半年的时候推出智能音箱。





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