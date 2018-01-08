微软再曝Surface Phone消息：运行X86程序

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，微软高管已经多次表示，他们并没有放弃SurFace手机计划，并且微软内部的相关研发也一直在推进。近日微软工程师谈论语音助手小娜与Android的整合存在问题时候，不经意间透露了Surface Phone的动向。



微软再曝Surface Phone消息（图片来自baidu）

日前有一位乎友在知乎提问了一个问题，微软小娜APP官方回答了这个问题，并且透漏了微软SurfacePhone手机确实存在的消息。加上早前官方也表示这款手机的确正在研发中，而从布局和节奏上看，今年推出的可能性很大。

早前消息，微软内部一直都在推进Surface Phone的研发，之前他们申请的专利已经显示，这部革命性手机内部代号 'Andromeda'（仙女座），其会采用双屏折叠设计，合起来是手机的形态，而展开后就是个微型电脑，这样的构思确实很强大。

Surface Phone属于One Core大框架下的产品，所以运行的是Windows Core OS(核心操作系统)，从这个角度来说，这的确能称得上是一款X86架构形态下的手机了。

对于微软来说，他们想要呈现的Surface Phone无论是PC形态还是手机形态，都可以是创作和类似纸笔记事的工具如果真的是这样呈现，那么必然会对iPhone产生强有力的冲击。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软再曝Surface Phone消息：运行X86程序http://news.zol.com.cn/673/6737629.html