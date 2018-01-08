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    WP没被忘！微软为Windows Phone推漏洞补丁

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，英特尔处理器安全漏洞“Meltdown”和“Spectre”所谓威胁的除了英特尔自家产品，还包括ARM产品线。近日微软为所有的windows 10手机推出了累积更新补丁KB4073117。

    WP没被忘！微软为Windows Phone推漏洞补丁
    微软为Windows Phone推漏洞补丁（图片来自baidu）

           微软表示，无论用户是否注册了预览体验成员，都可以接收到改补丁。当更新通知被发送到Windows 10手机时，用户可以选择OTA升级，您可以通过设置>更新和安全> Windows更新来查看。

           此次更新后受到保护的对象包括IE浏览器，Microsoft脚本引擎，Microsoft Edge浏览器，Windows图形，Windows内核，Linux Windows子系统和Windows SMB服务器的安全更新。

           需要注意的是，Windows Phone用户在安装更新之前，请确保您已连接到WiFi信号，且电池处于满电状态。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：WP没被忘！微软为Windows Phone推漏洞补丁http://news.zol.com.cn/673/6737610.html

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