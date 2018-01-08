早报:英特尔修复CPU漏洞 Surface Phone曝光

【科技早餐】

●服务器暴卡！英特尔修复CPU漏洞 游戏厂商被坑惨

英特尔CPU补丁已经被证实会一定程度上削弱系统性能。其中云服务厂商似乎受伤颇深。虚幻引擎和《战争机器》的开发商Epic Games近日撰写博客技术文章表示，他们对近期《Fortnite（堡垒之夜）》的登陆和稳定性问题表示抱歉，原因就是热修复Meltdown漏洞引起。

Epic Games还警告，后续的打补丁操作还会继续，他们尽力不让情况恶化。

Z点评：当前补丁削弱性能的问题已经凸显，不排除英特尔或许会在将来推出优化解决方案。



英特尔修复CPU漏洞 游戏厂商被坑惨（图片来自新浪）



【行业热闻】

●有惊喜！微软小娜爆料Surface Phone的确存在

日前有一位乎友在知乎提问了一个问题，微软小娜APP官方回答了这个问题，并且透漏了微软SurfacePhone手机确实存在的消息，其实微软近期也在其Microsoft Store中开始在测试新的设备软件类别，再加上考虑到近期微软频繁的申请折叠设备的专利，可以说这款手机的到来是板上钉钉的事情。

●传三星旗舰S9将2月MWC发布：屏占比或超过90％

最近网上又曝光了三星S9+的钢化膜实拍图，三星S9+的屏占比很可能会超过90％！硬件方面，三星S9将会采用骁龙845和Exynos 9810处理器，4GB和6GB的RAM。爆料还称，三星S9将会在50天之后也就是2月27号发布。

●比特币布道者：95%的ICO项目不会有回报

Andreas M.Antonopoulos是一位真正的比特币布道者，其表示绝大多数项目都把注意力放在赚钱上。这些ICO不会回报给投资者什么，95%的项目不会回报任何东西。

●苹果“降速门”继续发酵 集体诉讼已增加到26起

据国外媒体报道，苹果因为故意延缓老款iPhone性能引发的“降速门”已经在全球范围内面临超过26起集体诉讼。目前在美国国内苹果就面临了24项“降速门”集体诉讼，其中最新的两项分别来自于纽约州的Marc Honigman和俄亥俄州的Lauri Sullivan-Stefanou。同时在以色列和法国苹果也遭到了起诉。

●索尼XZ1 Premium于2月MWC发：骁龙845

索尼2018年的首款高端旗舰将在MWC上发布（2月26日到3月1日，西班牙巴塞罗那），分别命名为Xperia XZ1 Premium、Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s。这样一来，CES上的新机就大概率会是Xperia XA2, XA2 Ultra和最入门的L2了，三者都是骁龙630芯片。

●开始还钱！贾跃亭妻子甘薇：资产抵债方式已解决部分债务

跃亭妻子甘薇微博发声，向外界公布了债务问题的最新进展。甘薇表示，过去一周，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。

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