【中关村在线新闻资讯】1月6日消息，近日国外社交媒体上知名爆料大神@evleaks放出了一批索尼新机的渲染图。令人意外的是，此前许多传言都表示索尼会推出全面屏新机，不过现在渲染图中的三款新机却独缺一部全面屏新机。



索尼三款新机渲染图流出：没有一个全面屏（图片来自于推特）

从@evleaks给出的渲染图不难看出，苹果依旧保持了自已一贯的设计风格，依旧是采取方形的直板设计。这三款新机分别名为Xperia XA2、XA2 Ultra以及L2。其中，Xperia L2为索尼的新款入门机型。

有关索尼新智能机的消息在最近多了起来，不仅仅是马来西亚的监管机构出现的新型号，就在最近，淘宝上也出现了Xperia XA2 Ultra的保护壳。令人意外的是，这款手机虽然搭载骁龙845，不过手机仍然后置单摄像头。

淘宝上已经流出了一些保护壳的图片，Xperia XA2 Ultra依旧采用背部指纹识别的设计。不过和其他旗舰机不同的是，索尼这次并没有使用后置双摄像头的设计，而是依旧采用后置单摄。同时，该机还保留了3.5mm耳机接口，拍照按键也被放到了侧面。

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