支付宝红包新玩法，有个手机号就可以了

支付宝红包最近非常火热，各种大大小小的扫码红包不断，不论是个人还是商家都在不断的相互分享支付宝红包，可以说人人都能尝到支付宝红包的福利，但是真想让朋友间互相花自己的钱发红包还是没能实现，反观微信互相发红包才真正的多，其实支付宝曾经想不掏钱就让大家增加红包的互动性，那就是通过短信发红包。



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新版iOS中，iMessage可以直接发送支付宝红包，只需打开iMessage，无需添加对方支付宝好友，只需要一个手机号，就可以向对方发送一个支付宝红包的信息，而且在样式上和普通红包没有什么区别，红包发出去后，朋友领取了红包不会直接提醒，可以点击已经发出去的红包查看是否被领取，领取后的红包直接到对方的支付宝余额中。





如此一来，如果没有支付宝账户的话，就无法领取支付宝短信红包，这样一来，这种红包形式也能吸引未注册用户参与。









虽然有这个功能，不过大家也许会认为本身交流已经很方便了，想要发红包只需微信即可了，支付宝想要用户去使用支付宝还得换个花样，更何况，目前的短信红包还不能自由得设置红包大小，只能随机摇一些小额的数字，那么点红包恐怕吸引不了太多的用户去参与了。

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