2017年年底马化腾送给大家的“新年礼物”都有收到吗？只需花费0.2元就可以办理一个月的腾讯视频会员啦！其实只是腾讯在办理“9折开通腾讯视频VIP”活动中，付款出现BUG，只需要付款0.2元，就可以成功充值一个月的腾讯视频VIP，是不是感觉在2017年成功错过了所有“薅羊毛”的机会？





马化腾



听说有人已经充值到了2055年，不过事情还没结束，腾讯官方就此活动回应道：因活动异常，我们将在三个工作日内为您全额退款，并回收该活动开通的会员天数，为表歉意腾讯视频将额外赠送3天VIP时长！

官方解释

此通告一出，参加过活动的网友集体炸锅，纷纷表示：道歉是应该的，但是请腾讯不要侮辱人好吗？我缺你3天的VIP？！看来想占腾讯的便宜，真的不容易！不过确实是系统BUG的问题，腾讯表示道歉并且给出解决方案，相比较其他公司的解决方案确实略显寒酸！难怪容易引起网友不满。



网友不满

网友分表示不满其实也可以理解，毕竟之前也已经有其他公司出现类似的情况，处理的都比较体面。比如京东之前发货小米MIX 2,把64GB错发货成256GB，当时就表示不用退货，可以直接使用。之前戴尔、亚马逊也有类似问题，处理情况都比较令人满意。或许是这次涉及到的是虚拟物品，并且有些网友已经充值VIP到3125年！腾讯只送3天的VIP的确有些小家子气了。





还有很多理智的网友表示，早已经做好回收的准备了！如果不回收才会感觉意外，现在回收正是腾讯一贯的风格，对于官方此次的回应，你有什么看法？



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：腾讯视频VIP仅需0.2元？有人充了30年！http://news.zol.com.cn/673/6735892.html