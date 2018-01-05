【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，近日有知情人士向国外媒体透露， Uber公司的前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克计划出售所持有的Uber公司股票。这部分Uber股票的价值高达14亿美元，买方很有可能是孙正义旗下的软银集团。



传卡兰尼克将出售Uber股份：总价值14亿美元（图片来自于谷歌）

卡兰尼克手中目前拥有10%的Uber股份， 他原计划出售其中的一半。不过由于Uber与买家的协议限制，他缩减了出售股份的规模。随后，有记者向卡兰尼克方面进行相关信息的求证，他拒绝对此消息进行评论，主要是因为之前他曾经表示过不会出售Uber的股份。

今年11月份的时候，软银公司正式对外宣布，他们已经发出由他们牵头的Uber股份收购要约。不过事实上，中国的红杉资本、腾讯以及德太投资也希望能够收购Uber公司的股份，主要从员工和其他股东手中收购。

红杉资本其实之前就已经在网络上寻找交易的机会，合伙人Alfred Lin在Uber种子阶段就为他们做了天使投资。他认为红杉资本此前已经忽略了投资Uber的绝佳机会。目前，红杉资本、腾讯以及Uber公司都对这一传闻不予置评。

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