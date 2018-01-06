科技乱谈琴：心机支付宝 英特尔开始洗地

我正准备2018年大干一场，可有些人却仍在总结2017…… 支付宝还有京东的2017年度出炉啦！感觉银行今年应该给我锦旗，因为我都不知道我哪来这么多钱...





还信用卡好几万，银行转账好几万，线上消费好几万………..细细一算，我就是传说中的中产阶级啊……..可我为什么还活的这么穷？算了该起床加班了…后来我发现，这就是我穷的原因。





当你一遍遍刷自己2017年的年度支付宝账单时，已经神不知鬼不觉的进了支付宝的“圈套”。因为在年度账单首页下方有一行芝麻粒大小的文字，“我同意《芝麻服务协议》”。





好心机的支付宝，不知不觉我们就成了芝麻信用评级级的用户，“被成为用户”其实并不可怕，可怕的是芝麻信用正在幕后窥探你的隐私……..





目前支付宝已经改正问题，并道歉。但这种事奉劝支付宝还少干的好。大众对于自身隐私问题的关注正在觉醒，同时不再是泛泛质疑。因此，支付宝再犯错误，真不知道哪一天把你卸载掉了。





不长心的还有一个英特尔…….原本英特尔芯片漏洞问题想着在用户不知不觉中完成打补丁，可是却被媒体提前引爆了。然后会就是英特尔出面扫地……承诺将妥善处理。





据了解，安全人员将这两个漏洞命名为Meltdown（熔断）和Spectre（幽灵），前者造成数据泄露。而Spectre则可以骗过安全检查程序，使得应用程序访问内存的任意位置。受到影响的爆料苹果全部Mac，微软PC，谷歌Android，以及云计算服务器等等。





英特尔该出的解决办法就是打补丁，至于其他想都别想！英特尔CEO柯再奇：该公司不会召回受Meltdown和Spectre漏洞影响的芯片产品。同时英特尔表示，不只是他们出现问题，就连ARM还有AMD家的产品也受到了影响。





AMD看了之后一百个不答应。AMD直接回怼英特尔，“我一点问题也没有”。在对相关漏洞的三种攻击形式进行了分析发现，由于AMD架构设计的不同和OS级的修复已经推出，可认为他们的产品目前接近零风险。





英特尔股价也受到了影响，跌了多少就不说了，因为太尴尬！正当投资者们纷纷抱头痛哭时，有人却未仆先知，提前抛售了大量英特尔的股票狠赚了一笔。没错这个就是英特尔CEO，简直是股神一般的存在。





紧急通知，国内厂商在做手机的时候，千万不要照着iPhoneX设计，因为苹果已经给iPhoneX申请了外观设计专利。刘海可不是谁都能学。





如果被苹果发现，就会面临被起诉，到时候赔钱配到关闭工厂也是有可能的。如果是华强北这种地方，就当上面的话没说！因为他们做来的产品，苹果自己都分不出真假，你让他们怎么禁止。





Pokémon Go这款游戏大家还记得吗？听说要进入中国啦，代理方是网易。有意思的是，还没等网友反映过来，网易方面就辟谣了，称消息不属实。





我们有王者荣耀，我们有吃鸡，我们有CS：GO…….谁还稀罕到处抓宠物。当前《精灵宝可梦Go》玩家开始骤减，目前只剩四分之三的玩家数量。如若早一年入华，Pokémon Go可能不至于混到如此地步。





就谈到这里吧，下周见！





加油，努力实现目标，这样2019就不用再改了。

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