【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，东芝公司去年一直处在一个转型期，出售半导体业务和西屋电气是他们当时工作的重点。就在最近，西屋电气成功的以46亿美元价格出售给加拿大资产管理公司Brookfield，这也帮助东芝走出了最近的困境。



东芝公司成功出售西屋电气：总价值46亿美元（图片来自于谷歌）

据了解，西屋电气这46亿美元的价格中40亿美元是西屋电气100%股权，而剩余金额则是为了支付退休金、环境费用和其他负债。受到此次西屋电气出售的刺激，东芝公司的股价一度上涨3.1%至333日元。此次交易很有可能在今年第三季度完成。

东芝跟合作伙伴西部数据达成和解之后，本以为可以顺利出售旗下芯片业务，但是现在问题又来了。据路透社报道，东芝股东Argyle Street Management已经向东芝董事会发出了通知函，反对东芝出售芯片业务。

Argyle Street Management首席执行官Kin Chan表示，他们正在邀请近期参与东芝6000亿日元（约合53亿美元）新股发行的30多家海外投资者，希望与他们共同反对东芝出售芯片业务。

至于原因，他说芯片业务出售已经没有必要了，而且180亿美元严重低估了东芝芯片业务部门的价值，东芝应该考虑将该部门进行IPO。







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