苹果降速门持续发酵 消协出手能有用？

苹果“降速门”给苹果公司带来了不小的负面影响，更换电池就可以提高手机性能也是至今为止比较“有趣”的负面新闻了。对此，消协方面人士出面为用户发声。



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中国消费者协会相关负责人陈剑表示，消费者首先有权知道他购买使用的商品或者服务的真实情况。其次是消费者有自主选择哪种方式的权利，拿系统升级来说，用户可以选择升级也可以选择不升级，最后是消费者有获得公平交易的全力。



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陈剑进一步解释道，苹果应该事先告知消费者电池的真实情况，后续可能会出现哪些问题。倘若苹果没有提前告知，那么由此造成的损失应该由苹果承担。



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而苹果方面在曝出了该事件之后，先是声称是为了让用户有更好的使用体验、包括性能以及延长设备使用寿命。而后苹果对iPhone电池更换服务进行了整改，从早前的608元下调到218元，降幅力度相当“良心”。



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自从库克接手苹果以来，用户对于苹果产品的吐槽渐渐增多，从引领者到追随者的改变或许是目前苹果需要考虑的问题之一。2018年已经到来，希望苹果能在产品质量方面给用户一个完美的交代。

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