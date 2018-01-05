【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，昨天晚间任天堂美国官方公布了Nintendo Switch在美国的销售成绩。自去年3月份发布以来，10个月的时间里Nintendo Switch在美国售出了480万台，这也超越了他的前辈Wii成为美国销售最快的主机。



NS成为美国销售最快主机：超越前辈wii（图片来自于谷歌）

任天堂在公告中还表示，目前已经有超过300款第三方游戏登录Nintendo Switch，这里面不仅有业界大厂的作品，还有众多独立厂商的支持。任天堂还提到，今年将会有更多主要的第三方发行商会持续支持 Switch，这其中就包括动视、育碧卡普空以及EA等等。

上个月中旬的时候，任天堂在官网发布公告，今年推出的新主机Nintendo Switch在全球已经售出了1000万台。任天堂计划在本财年结束（截至2018年3月31日）之前达到1400万，现在来看这一销量实现问题不大。

在公告中任天堂表示，Nintendo Switch在全球销量破千万用仅时9个月零7天，这样的销售速度也在追赶着创造奇迹的前辈Wii的脚步。在第一年的时间里，任天堂拿出了《塞尔达 传说：旷野之息》、《马力欧卡丁车8：豪华版》、《Splatoon 2》、《超级马力欧：奥德赛》以及《异度神剑2》等多款第一方软件。人们也在担心明年任天堂是否能够保持如此良好的势头，他们也在为明年积极准备多款大作。

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