传AMD Ryzen2代3月发布：配套400系主板

【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，外媒报道，AMD首席技术官（CTO）曾透露，2018年的Ryzen和Vega将会采用12nm制程工艺。现在日本渠道商已经放出消息，新Ryzen处理器将在三月份发布。



传AMD Ryzen2代3月发布（图片来自baidu）

一家日本的AMD主力出货商透露，Ryzen 2000系列处理器将在3月上旬登场。与之同时亮相的还有400系芯片组，分别是X470和B450。

据了解，Ryzen 2代家族代号Pinnacle Ridge，换用了GF更先进的12nm工艺，但坚持AM4接口，预计可以兼容上一代主板，只需升级BIOS即可。

另外，根据PCI-SIG组织此前的认证资料，AMD的400系主板原生支持了PCIe 3.0，可极大缓解CPU I/O通道的压力。

不过也有媒体猜测，2018年的Ryzen预计定名为Ryzen 7 1850X，也就是xx50结尾，而真正的Ryzen 2000系列则是Zen+或者说Zen2，后者采用的是7nm工艺。



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