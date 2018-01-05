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    小扎也要进场？Facebook计划研究加密货币

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月5日消息，加密货币是近年来的热门话题，各大科技公司对其非常关注。近日，Facebook公司CEO马克·扎克伯格在其博客中表示，他们对于加密货币领域非常感兴趣，并将在未来进行研究。

    小扎也要进场？Facebook计划研究加密货币
    小扎也要进场？Facebook计划研究加密货币（图片来自于cnbeta）

           在扎克伯格看来，加密货币可以把权力从集权体系中夺取出来交还到人民手中，不过这其中也存在着一定的控制风险。Facebook公司很有兴趣去研发这其中的变化与风险，并努力把类似技术中有意义的地方用在服务中。

           比特币尽管在去年收官阶段止住了下滑的颓势，不过似乎颓势已经比较的明显。美国当地时间1月1日下午四点，比特币的价格已经下跌到13440美元，相比上周再次出现了6.1%的跌幅。

           比特币的价格在去年12月上半月达到了一个高峰，随后就开始经历激烈的震荡。此次价格波动是2015年之后第一次出现比特币开年暴跌的场景。2017年1月1日的时候，比特币价格上涨了3.6%，报收于998美元。

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