英特尔CEO柯再奇：不会进行芯片召回

【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，英特尔CEO科再奇表示，该公司不会召回受Meltdown和Spectre漏洞影响的芯片产品。同时英特尔表示，过去5年中他们生产的9成处理器都将会在本周迎来软件更新来解决漏洞。



英特尔CEO柯再奇（图片来自baidu）

CEO科再奇（Brian Krzanich）表示，Meltdown和Spectre要比1994年的FDIV容易解决，而且英特尔已经开始在解决这个漏洞。

”Meltdown和Spectre与FDIV完全不同。这个问题并非无法解决，我们即将会推出第一批补丁。”科再奇认为，Meltdown和Spectre漏洞遭到了媒体的过分解读，其危害并没有媒体宣传的那么严重。

英特尔本周他们会为过去5年内生产的芯片提供补丁程序。在未来几周内，他们还将会为生产时间更早的处理器提供补丁程序。另外英特尔还将在未来生产的芯片中解决这一漏洞。

各厂商都在紧急封堵漏洞：

苹果已经通过去年12月份推出的 macOS High Sierra 10.13.2 更新部分修复了这个问题，而且将会在即将发布的 10.13.3 更新中修复更多的内容。

微软也已经发布了紧急安全更新修复漏洞；谷歌方面也表示已经修复。

服务器方面，亚马逊已经通知其客户2月份将带来AWS的大型安全更新，而微软Azure服务的维护时间定于1月10日。

国内阿里云和腾讯云回应称，他们将采用热升级的方式弥补漏洞，绝大多数客户不会受到影响。百度云将于2018年1月12日零点进行热修复升级，此类修复不影响客户业务。

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