早报：阿里腾讯回应英特尔漏洞：通过热升级修复

【科技早餐】

阿里云腾讯云回应英特尔漏洞：通过热升级修复

据媒体报道称，英特尔处理器存在严重的的安全漏洞，将会导致用户的账号密码、应用程序文件，文件缓存等内存数据泄露，漏洞主要存在于CPU当中。对此，阿里云和腾讯云回应称，他们将采用热升级的方式弥补漏洞，绝大多数客户不会受到影响。而对于少数不支持升级方式的服务器，需要手动重启。

Zol点评：此次英特尔安全漏洞虽然波及范围广，但各家跟进还算及时，可以给个大大的赞。



阿里云腾讯云回应英特尔漏洞：通过热升级修复（图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●传AMD Ryzen 2代3月推出：400系主板同步

去年12月，AMD在海外一个公开场合公布新路线图，宣布Ryzen第二代处理器最早将于明年一季度末登场。现据TPU援引日媒报道，一家日本的AMD主力出货商透露，Ryzen 2000系列处理器将在3月上旬登场。与之同时亮相的还有400系芯片组，分别是X470和B450。

●传易到用车将向乐视进行追责：讨回被挪用资金

近日有媒体报道称，因此前挪用易到13亿资金，易到内部已经开始启动向前控股股东乐视追责的程序。不过易到官方表示不予置评。2017年4月，易到创始人周航发布声明，承认易到的资金链出现了问题，并指出问题最直接的原因是当时的控股股东乐视对易到的资金挪用13亿。

●美国AT&T宣布：今年底将正式推出5G服务

美国电信运营商AT&T宣布，该公司将于2018年底在美国十几个城市内率先提供5G网络服务。据了解，5G蜂窝网路技术在速度上相比4G将会有大规模的提升，其相应速度足以用于远程手术和现在正在迅速发展的无人驾驶技术上。【点击详情】

●滴滴也要杀入共享单车市场 或月底首批投放

据报道，滴滴共享单车将于本月底投放市场，第一批覆盖城市包括北京、深圳、广州等。滴滴这次能够进入共享单车市场，是因为收购了小蓝单车，并因此获得了北京、广州、深圳和南京等城市的运营牌照。【点击详情】

●苹果今年少买1600万台手机:因iPhone换电池

据美国财富网站报道，苹果因“降速门”丑闻，宣布将提供29美元低价换手机电池的服务。对此华尔街分析师认为，苹果这一举措将影响到其新财年的业绩。前全世界大约有5.19亿iPhone用户符合低价更换电池的资格，如果三成的用户在更换电池之后不再购买新手机，这将会影响到苹果1600万部的手机销量。【点击详情】

●科再奇抛售英特尔股票：与安全漏洞无关

英特尔公司最近身陷安全漏洞事件中，不过媒体们并没有放过他们。这些媒体发现，去年年底的时候英特尔CEO科再奇曾抛售了手中数千万美元的英特尔股票，因此他们怀疑内部早已得知了类似消息。【点击详情】

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