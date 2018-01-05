美国AT&T宣布：今年底将正式推出5G服务

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，美国电信运营商AT&T宣布，该公司将于2018年底在美国十几个城市内率先提供5G网络服务。



AT&T宣布今年底将推出5G服务（图片来自baidu）

AT&T周三表示，他们计划在2018年底于美国十几个城市内提供移动5G网络，另外他们还将提供一个支持5G网络的设备。据了解，5G蜂窝网路技术在速度上相比4G将会有大规模的提升，其相应速度足以用于远程手术和现在正在迅速发展的无人驾驶技术上。

如果能够按照计划完成部署，AT&T将会是美国第一家提供5G服务的电信运营商。5G网络有着更快的速度、更广的覆盖范围以及更稳定的连接等有点，它将会彻底改变我们当前的移动网络体验。5G网络的理论速度远高于目前的家用宽带的速度，它的出现将会让智能家居设备更好的发挥作用。

除了AT&T外，其他诸多电信运营商都希望在5G网络上取得领先。Verizon最早与2015年表示他们将会对5G网络进行测试，并且预计将于今年晚些时候推出5G固定宽带服务。

另外，中国联通已经中国电信也已经开始了5G实验性网络的测试，并且计划在2020年实现全面商用。

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