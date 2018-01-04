苹果ARKit开发者热情降低 应用产出一月不如一月

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：WWDC 2017上的一个重点就是苹果推出ARKit这个AR技术开发平台，希望能够吸引足够多的开发者为iOS平台开发AR应用。但目前来看，开发者的热情在逐渐降低。

美国研究机构Apptopia日前公布了ARKit开发者统计数据报告，报告显示ARKit平台研发的AR应用数一直在下降，12月有小幅反弹但也不理想。

数据上，9月ARKit平台的AR应用程序约为300款，10月下降到约200款，到了11月只有155款，12月小幅回升也只有170款。整个App Store商店中ARKit平台的应用还不到1000款。



ARKit

这反映出，开发者们对AR应用并没有太多的信心，因此投入的热情也相当有限。这主要是因为AR领域还没有成熟的经验和可期的市场，加上苹果迟迟没有实质性的AR产品，因此开发者看不到AR应用的前景。

苹果已经在多个场合表达了对AR市场的兴趣，也推出了ARKit来打造AR生态，但是却在实际产品方面进展缓慢，这在一定程度上打击了开发者的积极性。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果ARKit开发者热情降低 应用产出一月不如一月http://news.zol.com.cn/673/6734161.html