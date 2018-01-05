【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，特斯拉公司的量产计划一直处理的不顺利，最近他们再次下调了Model 3的生产目标。这样的情形，似乎也意味着公司CEO艾隆·马斯克之前的承诺也要泡汤了，不过特斯拉还希望能够在今年进行大规模融资。



特斯拉下调Model 3生产目标：还要继续融资（图片来自于谷歌）

目前，特斯拉公司手中持有35亿美元现金。资银行Cowen & Co分析师杰夫·奥斯本也透露，特斯拉为了实现量产目标，他们将会继续进行融资。之前特斯拉高管在财报会议上提到，一旦能够提高Model 3的产量，该公司的现金流就将大幅改善，原因是该公司可以在付费给供应商之前从消费者手中收集资金。

特斯拉公司去年11月3日发布的财报显示，在截止9月30日的2017财年第三季度，特斯拉的现金结余为35.3亿美元。现在有分析师预测，特斯拉的这些现金到明年8月份就会耗尽。

分析人士预计，维持现有的业务和提升遭遇产能瓶颈的Model 3的产量，特斯拉目前每个季度需要支出10亿美元。而过去一年中，特斯拉的烧钱速度达到了每分钟8000美元(约人民币52868元)，就意味着其现在的现金量还能维持不到4个季度，在明年8月份就将耗尽。

彭博社情报分析师Kevin Tynan表示，无论特斯拉还能坚持10个月或1年，目前马斯克急需资金。他预测，到2018年中期，特斯拉将需要筹集至少20亿美元(约人民币132.00亿元)新资金。







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