“滴滴代喝”上线！花钱请人喝酒靠谱吗

马上就要过年了，过年聚会喝酒一直是中国一项很特别的文化，特别是过年回家亲朋好友聚会，依旧存在很严重的劝酒行为。因此催生出“代驾”业务，可以有效的防止酒后驾驶的情况。令人意外的是，e代驾居然在12月28日宣布上线了“e代喝”服务，目前已经覆盖到北上广等36个城市。



e代喝

打开“e代驾”软件之后，会发现多出了一项“e代喝”的服务。目前打开还需要先分享到微信，在微信打开分享之后使用。也是基于互联网LBS定位，寻找周围可以带喝酒的牛人，并且可以根据酒量挑选需要的人。



来源互联网

如果你也想“代喝”的话，可以选择“我也能喝”加入代喝大军，相信在过年的时候生意会好一些。不过如果喝太多，可能对健康造成影响的话，这个钱不值得挣。喝多有风险，代喝需谨慎！



e代喝

代喝酒的服务可以看成是对“e代驾”服务的扩展，不过前景并不好，目前看来还是噱头偏多。随着社会的发展，特别是在大城市中，粗暴的劝酒已经很少发生了，相信以后在家乡这种情况也会逐渐减少，物质生活的极大满足之后，人们也都开始关注身体的健康，酒有社交属性，但是真的没必要喝到大醉。



乌镇饭局

对于“e代喝”这项服务你有什么看法？你可能会用到这项服务吗？

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