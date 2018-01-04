【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，尽管迅雷玩客云在国内已经闹出了不小的风波，但这并不妨碍他们继续推进相关业务的发展。今天迅雷公司正式对外宣布，迅雷玩客云已经通过美国FCC认证和欧盟CE认证，这意味着玩客云即将进入欧美市场。



迅雷玩客云已通过欧美认证：或进入海外市场（图片来自于谷歌）

在获得美国和欧盟相关部门认证之后，未来玩客云可以与全球玩客共享云计算与区块链创新技术红利。迅雷有向海外出售的计划，不过他们并没有提出在海外售卖的时间表。

上个月中旬的时候，迅雷公司在美股股价迅速飙升29.38%，报收于15.50美元。有分析人士指出，出现这种大涨的状况主要是因为迅雷将“玩客币”更名为“链克”，仍旧保留之前的主要功能。

更改名称的同时，迅雷方面也上线了实名认证功能，他们希望凭借这种功能来打击各类可能出现的投机行为。迅雷方曾发公告指出第三方交易平台为非法，随后已经有多家平台关闭了玩客币的交易。不过，许多海外的交易平台仍旧可以使用币币交易的方式变现。

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