【中关村在线新闻资讯】1月4日消息， 近日比特币中国CEO及联合创始人李启元在接受采访时表示，尽管中国相关部门对于比特币在国内市场的交易是一个封禁的状态，不过在他看来，比特币在中国的解禁也只是一个时间问题。



比特币中国CEO谈禁令：解除只是时间问题（图片来自于谷歌）

李启元认为，这个世界上没有什么事情是永久的，因此很有可能过不了多久国内就会重新研究并发放比特币交易的拍照。不过，李启元并没有给出比特币解禁的时间表。在他看来，政府和监管部门越是试图对比特币施加压力，比特币的灵活性就越强，这对于比特币的解禁是一个比较有利的事情。

比特币尽管在去年收官阶段止住了下滑的颓势，不过似乎颓势已经比较的明显。美国当地时间1月1日下午四点，比特币的价格已经下跌到13440美元，相比上周再次出现了6.1%的跌幅。

比特币的价格在去年12月上半月达到了一个高峰，随后就开始经历激烈的震荡。此次价格波动是2015年之后第一次出现比特币开年暴跌的场景。2017年1月1日的时候，比特币价格上涨了3.6%，报收于998美元。

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