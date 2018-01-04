工信部：网络平台及手机APP须提供账户注销服务

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：针对网友提出的“网络平台及手机APP个人账户注销”的问题，工信部在今天进行了回应，要求网络平台及手机APP提供账户注销服务。

工信部做出以下回应：

《中华人民共和国网络安全法》第四十三条规定，“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。”



注销个人账户

《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）第九款第四款规定：“电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。”

电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当严格遵守国家法律法规要求，在用户终止使用服务后，为用户提供注销账号的服务。

希望这个能够切实落实和执行，注销账号是用户的基本权利，但现在的网络平台及手机APP往往根本不提供注销账号的通道，这似乎成了一种“陈规”。

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