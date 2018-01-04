三星发布Exynos9810:10nm制程+2.9GHz主频

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息， 三星今日正式发布Exynos 9810芯片，该处理器基于10nm LPP工艺打造，这是三星的第二代10nm工艺，和骁龙845一致。



三星发布Exynos9810（图片来自baidu）

三星表示，二代10nm制程，可让芯片性能提升10%，功耗降低15%。相较于Exynos 8895，单核性能翻番，多核性能提升了40%

Exynos 9810设计为8核心，采用三星基于ARM Cotex的第三代自研架构，4+4的Big.Little设计，其中大核主频2.9GHz。基带方面，支持Cat.18，下行最高1.2Gbps，但依托于6CA（麒麟970是5CA，骁龙845是6CA），当然4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA) 也有加持。

GPU方面，三星透露。为最新的Mali-G72，设计了18颗核心（MP18），预计工作频率在700MHz。

其他细节上，三星称，Exynos 9810极大优化了3D混合人脸识别功能，增强了AI实力（识别图片），新的MFC解码单元支持4K 120FPS录制和回放，支持10bit HEVC和VP9。

特别强调，在支持了10bit HEVC解码后，可以为RGB原色提供1024种不同的色调，也就是10.7亿色，是8bit的64倍。

三星还表示，Exynos 9810已经进入量产。也就是说三星Galaxy S9搭载Exynos 9810芯片，已经是板上钉钉的事情。



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