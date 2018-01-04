《怪物猎人：世界》PC版确认将于今年秋季发售

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：《怪物猎人：世界》对很多怪猎的老玩家来说意义重大，因为画面的升级终于摆脱了“马赛克猎人”的尴尬。游戏将于这个月26日发售，但只有PS4和Xbox One版本。

事实上《怪物猎人：世界》在发布之时就表示过会有PC版，只是一直没有公布确切的时间。今天，《怪物猎人：世界》制作人辻本良三宣布，PC版游戏将于今年秋季发售。

需要注意的是，日本的秋季指的是9月、10月、11月这三个月，也就是说PC版《怪物猎人：世界》最快也要在9月发布，比主机版本晚上半年多。



怪物猎人：世界

而且还有一些需要知道的内容，比如游戏确定在亚洲区由PS4独占，中文版也由PS4独占，也就是说如果PC版选择在Steam发售，那么会有很大几率锁区，而且不会有中文。当然，对PC来说汉化从来不是什么问题。

此外，辻本良三这次又强调了《怪物猎人：世界》后续会陆续追加新的内容，而且是完全免费更新的。

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