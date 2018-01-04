“跳一跳”被曝涉嫌抄袭育碧《欢乐跳瓶》

自从12月28日微信发布v6.6.1版本更新后，小程序”跳一跳“瞬间火爆朋友圈，很多人可能都没料到自己的跨年夜最终让这款小游戏当了主角。



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”跳一跳“画风清新玩法简单，玩家只要长按蓄力控制主角跳跃的距离即可，但想要获得高分对于精准度和熟练度还是有一定要求的。重要的一点是这款游戏有排行榜，榜单里都是自己的亲朋好友，竞争攀比的劲一上来玩个几十把根本不叫事。





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玩的次数多了我们也不难发现其中的一些小技巧，比如连续踩到方块中央会有累计加成，还有一些特殊方块会提供额外分数等。当然也有一些人为了霸榜还改分还用外挂，我只想说玩这么个小游戏有必要嘛。

就是这款火到了有人上网买挂的小程序，最近却被网友爆料称，其涉嫌抄袭了育碧游戏《欢乐跳瓶》，该游戏是育碧旗下Ketchapp工作室在2016年推出的。笔者知悉后随即打开App Store搜索了这款《欢乐跳瓶》，别说，还真像...

通过游戏介绍发现，二者无论玩法或风格均十分相似，目前育碧和腾讯方面都没有对此发表回应。当然我们也不能就此断言”跳一跳“就是抄袭了《欢乐跳瓶》，毕竟游戏界的事嘛，抄袭很难界定。

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