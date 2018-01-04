老对手送助攻！AMD股价开盘大涨超过5%

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，外媒The Register报道，英特尔的部分处理器爆出漏洞后，其股价受到影响。其老对手AMD则借着东风，股价涨势喜人。



AMD股价开盘大涨超过5%（图片来自baidu）

据了解，英特尔股票周三开市前下跌2%，其老对手AMD的股票则开市前大涨7%。股市开盘后，AMD以11.61美元的价格高开，对应涨幅为5.64%；英特尔以45.47美元低开，对应跌幅为2.88%。

针对此次CPU漏洞问题。AMD在对相关漏洞的三种攻击形式进行了分析发现，由于AMD架构设计的不同和OS级的修复已经推出，可认为他们的产品目前接近零风险。

早前消息，苹果MacOS，微软Windows 和 Linux 都面临着英特尔漏洞威胁。除了个人电脑之外，Amazon EC2、Microsoft Azure 和 Google Compute Engine 这样的云服务会也受到漏洞的影响，也需要更新。

对此，英特特官方回应称，他们的产品是世界上最安全的，同时，希望用户能及时跟进系统层面、芯片层面的更新，确保一直被保护。

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