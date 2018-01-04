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    赶紧升！Win10紧急更新:修复CPU级高危漏洞

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月4日消息，英特尔处理器安全漏洞事件影响颇广。现在微软已经向Windows10用户紧急推送了安全更新，用以修复漏洞。

    赶紧升！Win10紧急更新:修复CPU级高危漏洞
    Win10紧急更新:修复CPU级高危漏洞（图片来自baidu

          安全人员将英特尔的这两个漏洞命名为Meltdown（熔断）和Spectre（幽灵），前者允许低权限、用户级别的应用程序“越界”访问系统级的内存，从而造成数据泄露。而Spectre则可以骗过安全检查程序，使得应用程序访问内存的任意位置。

            目前，微软面向Windows 10正式版用户发布了紧急安全更新KB4056892，升级后系统版本号迭代到 Build 16299.192。另外Windows Insider用户在过去两个月也就是去年就已经修复了。

           不过，Spectre由于复杂度更高、极为顽固，暂时还无解，修复正在进行中。

           早前消息，苹果macOS，微软Windows 和 Linux 都面临着这英特尔漏洞。除了个人电脑之外，Amazon EC2、Microsoft Azure 和 Google Compute Engine 这样的云服务会也受到漏洞的影响，也需要更新。

          针对此问题，苹果已经通过去年12月份推出的 macOS High Sierra 10.13.2 更新部分修复了这个问题，而且将会在即将发布的 10.13.3 更新中修复更多的内容。

          微软也已经发布了紧急安全更新修复漏洞；谷歌方面也表示已经修复。

          服务器方面，亚马逊已经通知其客户2月份将带来AWS的大型安全更新，而微软Azure服务的维护时间定于1月10日。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：赶紧升！Win10紧急更新:修复CPU级高危漏洞http://news.zol.com.cn/673/6733765.html

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