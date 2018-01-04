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    继微信和支付宝之后 该平台也即将收费

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周振鲲

    移动支付提现收费，对于现在的用户来说已经是不痛不痒的事了，毕竟早前微信、支付宝都相继推出了收费的相关标准。前几日，腾讯QQ发布公告宣布，将于今年1月8日起，正式开收QQ钱包提现手续费。至此，三大钱包均开启收费模式。

    继微信和支付宝之后 该平台也即将收费
    图片源于网络

    QQ钱包提现手续费的收取规则和微信差不多，每位QQ用户(对应同一身份证)仅有1000元的免费提现额度，超出之后按照0.1％收费，每笔最少收取0.1元。提现手续费将从余额中额外扣除，余额小于等于0.1元时提现不收费，而余额不足以支付手续费时，使用“全部提现”功能，可提取扣除手续费后的最大可提现金额。除了提现之外，支付、转账、红包等其他功能不收任何手续费。

    继微信和支付宝之后 该平台也即将收费
    图片源于网络

    早前微信开始收手续费的时候，被诸多用户吐槽，被网友戏称“想钱想疯了”。同年10月，支付宝也宣布收取提现手续费。现如今，腾讯也即将开始收费，也预示着无手续费提现时代的结束。

    继微信和支付宝之后 该平台也即将收费
    图片源于网络

    虽然目前还有像银联云闪付这样的方式是提现免手续费，但毕竟它的用户基数要比微信、支付宝差得多，即使免费优势也不会太大。不过话说回来，就算全支付平台都收取提现手续费，也没什么大事，毕竟直接花光最简单不过了。

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