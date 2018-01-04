细思极恐！有Android游戏用麦克风监听用户

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，据《纽约时报》报道，Google Play商店内有超过250个游戏都会适配一种特别的软件来监听用户家中的电视观看习惯。更可怕的是，在应用关闭的状态下，依然可以监听用户周围的声音。



有Android游戏用麦克风监听用户（图片来自baidu）

这个软件是由一家名为Alphonso的初创企业所开发的，该软件会收集这种数据，然后将其提供给广告商，从而向用户推送更加精准的广告。在使用了这个软件的游戏中，有一些游戏会对此行为向用户进行提示，但是大多数游戏却都对此只字不提。

目前，Alphonso拒绝提供使用了这个软件的Android或iOS应用的名单，但是据估计有大约1000个应用都使用了Alphonso的这个软件。

对于监听用户习惯的问题。Alphonso表示，他们的这个软件只会监听电影、电视、音乐和广告的声音。不过尽管如此，这种监听用户周围声音的做法，依然会让用户感到不舒服。



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