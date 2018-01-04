【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，昨天支付宝对外放出了年度账单页面，不过随后人们发现，支付宝在账单第一项中默认勾选了“我同意《芝麻服务协议》”。就在今天凌晨，支付宝回应了勾选问题，并已经修改了相关页面。



支付宝回应年度账单隐私问题：已调整相关界面（图片来自于weibo）

目前，年度账单首页下方的文字，由“我同意《芝麻服务协议》”改为“同意《在年账单中查询并展示你的信用信息》”，勾选框状态由默认勾选改为默认不勾选。无论是否勾选，查看年度账单的用户都不会成为芝麻信用的用户。

支付宝在回应声明中表示，用户的信息安全和隐私问题一直是芝麻信用的生命线，并且会在遵守法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。

以下为支付宝回应支付宝年账单情况说明：

1、首先，用户在查阅自己的支付宝年度账单时默认勾选“我同意《芝麻服务协议》”这件事，肯定是错了。本来是希望充分尊重用户的知情权，让用户知道，只有在自己同意的情况下，支付宝年度账单才可以展示他的信用免押内容，初衷没错但用了非常傻逼的方式，愚蠢至极。

2、目前，我们已经调整了页面，取消默认勾选。如果用户希望在自己的年度账单中看到信用免押的内容，可以手动勾选该选项。

3、如果你并不想在年度账单里展示自己的信用免押内容，但是又已经被默认勾选，可以在【支付宝客户端-我的-芝麻信用-信用管理-授权管理】中找到“支付宝”这个选项，然后取消这个授权。

4、此前没有开通芝麻信用的用户，这次不管是被默认勾选还是主动同意，都不会因此而成为芝麻信用的用户，所以也就不存在芝麻信用因此会收集相关信息的可能。

5、很多用户担心自己的信息安全和隐私问题，这些问题同样是芝麻信用的生命线。用户信息的获取、沉淀、使用和分享，都会在严格遵守相关法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。对于这次事件给大家带来的恐慌和误解，我们向大家表示深深的歉意，也对年度账单小组表示深深的歉意，给大家添堵了。

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