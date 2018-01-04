索尼新旗舰XPERIA XZ Pro曝光 配置强悍

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：索尼新旗舰手机一直云山雾罩，现在外媒再次曝光了索尼的新旗舰手机，并称这款手机型号为XPERIA XZ Pro。

据悉，XPERIA XZ Pro在配置方面绝对配得上旗舰的名号，使用的也是最新的高通骁龙845处理器。

配置方面，XPERIA XZ Pro将采用5.7英寸的4K OLED显示屏，搭载 骁龙845处理器，6GB+128GB内存组合，支持256GB扩展。



XPERIA系列

摄像方面，XPERIA XZ Pro采用1800万+1200万像素双摄像头，支持2倍光学变焦，可拍摄4K+60帧视频。前置摄像头为1300万像素。

其他方面，该机运行Android 8.0系统，电池容量为3420mAh，支持指纹识别、面部识别和虹膜识别，具备IP65/68级防水防尘性能。

如果以上爆料都属实的话，这款手机的配置可以说是相当强悍的了，只是目前关于该机仍旧只是坊间消息，并无定论。

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