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    索尼新旗舰XPERIA XZ Pro曝光 配置强悍

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：索尼新旗舰手机一直云山雾罩，现在外媒再次曝光了索尼的新旗舰手机，并称这款手机型号为XPERIA XZ Pro。

    　　据悉，XPERIA XZ Pro在配置方面绝对配得上旗舰的名号，使用的也是最新的高通骁龙845处理器。

    　　配置方面，XPERIA XZ Pro将采用5.7英寸的4K OLED显示屏，搭载骁龙845处理器，6GB+128GB内存组合，支持256GB扩展。

    曝索尼真旗舰XZ Pro！怒上6GB、4K OLED屏
    XPERIA系列

    　　摄像方面，XPERIA XZ Pro采用1800万+1200万像素双摄像头，支持2倍光学变焦，可拍摄4K+60帧视频。前置摄像头为1300万像素。

    　　其他方面，该机运行Android 8.0系统，电池容量为3420mAh，支持指纹识别、面部识别和虹膜识别，具备IP65/68级防水防尘性能。

    　　如果以上爆料都属实的话，这款手机的配置可以说是相当强悍的了，只是目前关于该机仍旧只是坊间消息，并无定论。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼新旗舰XPERIA XZ Pro曝光 配置强悍http://news.zol.com.cn/673/6733168.html

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