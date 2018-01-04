【科技早餐】

中消协回应苹果“降频门”事件：违反诚信原则

苹果“降频门”已经成为了近期的热门话题，美国地区起诉已从“降速门”爆发时的15起增至17起。昨天有记者联系中国消费者协会，相关负责人表示，苹果的这一行为有侵害消费者知情权、选择权和公平交易权的问题，有违诚信原则。

Zol点评：苹果已经做出了一些补救措施，不过现在，苹果需要面对的东西还有许多。



中消协回应苹果“降频门”事件：违反诚信原则（图片来自于腾讯）

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