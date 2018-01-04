吓唬用户而已？微软Win10免费升级渠道还健在

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，微软在2017年12月31日将会正式关闭Windows 10免费升级通道。可是GHacks测试后发现，使用“辅助技术的客户”依旧能免费升级到Windows10。



微软Win10免费升级渠道还健在（图片来自baidu）

GHacks发现，Windows 10最后的免费升级通道“辅助技术”页面不仅仍然健在，而且还提供着升级助手下载。并且Windows 7确实可以借助该页面完整迭代到Win10专业版，而且自动激活成功。

其实，Windows10官方免费升级，早在2016年7月就已经结束，只是后来微软还保留了几个免费升级渠道，如修改系统时间、面向辅助技术客户等。虽然微软反复强调在2017年12月31日就关闭“辅助技术客户”通道，但是这并没有实质进展。

另外，微软镇一吓唬用户，效果立竿见影。 NMS数据显示，Windows10在2017年11月份的占有率是31.95%，到来2017年12月份小幅上扬到32.93%，提升了0.98个百分点；相比之下Windows7下滑了0.04个百分点到43.08%。

StatCounter数据则显示，在2017年11月Win7/Win10的份额已经非常接近，环比的话，前者下降了0.62个百分点，后者上升了0.33个百分点。



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