【中关村在线新闻资讯】1月4日消息，此前微软曾宣布将联合亚马逊将各自的语音助手Cortana和Alexa进行整合，并推出新产品。该功能原本预计在去年年底整合完成，不过最终这款产品在去年最终也没有推出。微软方面在被问到此事时表示，目前还在调试之中。



Cortana与Alexa整合跳票了：微软告诉大家还得等（图片来自于谷歌）

双方的整合合作协议是在去年8月份的时候签订的，双方希望能够使用自家的语音助手来对对方的设备进行访问。对于Cortana用户而讲，双方携手后，能够直接使用Alexa操作家中的智能设备，以及Alexa拥有的上万种功能。不过可惜的是，这一功能应该要再等上一阵子了。

之前，微软一直在希望开发者能够开发一些Cortana独有的功能。不过事实上，许多Cortana的用户都是通过Alexa来调用相关功能，这也大大超出了微软的预期，因此才萌发了与亚马逊合作的念头。目前智能语音助手市场已经变成了一块竞争激烈的市场，而亚马逊和微软选择此时合作也是一件让许多人吃惊的事情。

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