【中关村在线新闻资讯】1月4日消息， 近日国外媒体PhoneArena报道，LG公司旗舰机LG V30发布已经有一段时间了，LG也计划着为这款手机推出新配色。近日LG公司正式对外宣布，他们将会在CES 2018期间正式推出LG V30的玫瑰粉配色。



LG V30即将推出新配色：玫瑰粉CES期间发布（图片来自于PhoneArena）

在LG官方给出的新闻稿中，他们也提到这一新配色将与其他厂商的配色有所区别，提供给用户饱和度更高的颜色。此前，LG V30一共包含四种配色，分别为极光黑、星河银、摩洛哥蓝和薰衣草紫。

2017年8月31日下午，LG正式发布全新的V系列新机——LG V30，该机以全面屏的面貌为LG旗下的手机产品增添了一款新旗舰。采用6英寸OLED屏幕，搭载骁龙835移动平台，第一款F1.6大光圈手机。另外，LG还发布了V30 Plus版本（128GB存储空间），四种配色可选。

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