【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，亚马逊公司在去年收购了全食超市，彰显了他们发力新零售的决心。不过，似乎他们还没有停下收购的脚步。 近日有分析人士表示，知名零售商Target很有可能成为亚马逊的下一个收购对象。



全食还不够！分析师称亚马逊或收购零售商Target（图片来自于谷歌）

在亚马逊看来，线上销售与线下零售相结合才是电子商务未来的发展，如果想要践行这一理念，那么Target无疑是一个非常不错的线下合作伙伴。目前，Target在全球已经开设了众多的零售店铺，这对于希望继续扩大市场的亚马逊来说无疑是非常具有吸引力的。

上月中旬的时候，市场研究公司ABI Research在美国时间本周三的时候发布最新的研究报告，报告中指出“后智能手机时代”即将来临，而苹果很有可能在这一新阶段中落后，而亚马逊和谷歌即将成为市场上的主导力量。

ABI Research研究总监大卫·迈奎因认为“后智能手机时代”人工智能、AR和VR将成为各家发展的重点。在迈奎因眼中，智能设备生态的下一轮创新将会由谷歌和亚马逊主导。苹果、三星和微软这些厂商都将成为谷歌亚马逊的追随者。

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