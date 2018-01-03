苹果良心！传新iPhoneX进一步提升屏占比

【中关村在线新闻资讯】1月3日消息，来自9to5mac的消息，早前凯基证券分析师郭明池已经对2018年的新款iPhone做出了预测，称将会有iPhone X Plus版本。现在TrendForce发布研究报告指出，新款iPhone将在iPhone X的基础上，升级Face ID面容识别的能力，进一步提高屏占比。



传新iPhoneX进一步提升屏占比（图片来自baidu）

TrendForce称，新款iPhone的Face ID功能将更加强大，屏占比会继续提升，更加接近“真全面屏”。此外，新iPhone的存储容量有望进一步提高，同时苹果将为其中两款iPhone配备AMOLED屏幕。

由于技术条件显示，预计2018年苹果依然是唯一拥有3D面部识别的手机品牌，其它手机将会继续采用指纹识别。

早前郭明池曾预测，2018年苹果将推出三款全新iPhone，一款基于现款iPhone X小幅升级，采用5.8英寸OLED屏幕；一款屏幕更大，可以看做iPhone X Plus，采用6.5英寸OLED屏幕；另一款则是采用6.1英寸LCD屏幕的廉价版iPhone X。



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