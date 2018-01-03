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    iPhone SE2预计年中发布：面向中端市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月3日消息，近日台湾研究公司TrendForce对外发布了2018年全球智能机市场预测报告，报告中他们表示，苹果预计将在今年第二季度推出新一代iPhone SE。和一代相同，iPhone SE依然会主打中端市场。

    iPhone SE2预计年中发布：面向中端市场
    iPhone SE2预计年中发布：面向中端市场（图片来自于推特）

           TrendForce认为，2018年的iPhone出货数量将会进一步加大，而新一代的iPhone SE将会有效的帮助苹果打开新兴国家市场。此前有台湾媒体表示，苹果公司正在测试一款4英寸屏幕设备，很有可能就是新一代的iPhone SE。

           国外媒体Mirror之前曾发文表示，iPhone SE2依旧会保持iPhone 5的基本外形，而该机的变化则主要来自于机能和背部的设计。iPhone SE2很有可能采用双面玻璃的结构，同时背部搭载单摄像头。不过令许多消费者遗憾的是，iPhone SE2依旧会去掉3.5mm耳机接口。

           

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone SE2预计年中发布：面向中端市场http://news.zol.com.cn/673/6732256.html

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